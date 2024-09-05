Радимов: «Спартак» становится слишком зависимым от Барко

Российский тренер Владислав Радимов высказался о зависимости «Спартака» от Эсекьеля Барко.

По мнению специалиста, игра «красно-белых» становится слишком зависимой от аргентинского хавбека.

«Да, и мы об этом говорили, что одна‑две покупки высокого класса «Спартаку» необходимы, чтобы бороться за золото», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

25-летний Барко присоединился к «Спартаку» минувшим летом. В футболке «красно-белых» полузащитник принял участие в шести матчах Российской премьер-лиги, в которых забил три мяча и стал автором трех забитых мячей.

Контракт Барко со столичным клубом рассчитан до лета 2027 года.