Московский «Спартак» вышел из переговоров по трансферу нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, такое решение было принято после требований агента форварда сборной Колумбии, который хотел, чтобы его клиент получал пять миллионов евро в год на три сезона, а столичный клуб не был готов к таким требованиям и вышел из переговоров.

Ранее СМИ сообщали, что два клуба договорились о трансфере, сумма которого должна была составить 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кордоба отметился одним забитым мячом.