Нападающий «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Как сообщает Metaratings.ru, «быки» уже направили запрос в казанский клуб по поводу трансфера игрока сборной Албании.

Ранее СМИ сообщали, что Даку может пополнить ряды «Краснодара», если Джон Кордоба перейдет в московский «Спартак», который готов заплатить за колумбийца 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Даку принял участие в семи играх Российской премьер-лиги, в которых смог отметиться пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде. Его соглашение с «Рубином» рассчитано до лета 2026 года.