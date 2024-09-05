Кафельников высказался о возможном трансфере Кордобы в «Спартак»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, который является болельщиком московского «Спартака», высказался о возможном переходе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в стан столичного клуба.

Именитый теннисист отметил, что не может сказать, усилит ли форвард «красно-белых» или нет, так как в последнее время особо не вникает в футбол.

«Что толку его смотреть? Удовольствия он не приносит. Есть время, смотрю. Нет времени, не смотрю. Но в целом, никаких ожиданий от этого сезона нет», - приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что стороны договорились о переходе за 16 миллионов евро, однако игрока не устраивают финансовые условия контракта.