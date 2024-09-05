«Зенит» согласовал продажу нападающего за 200 миллионов

Самарские «Крылья Советов» подпишут центрального нападающего «Зенита» Ивана Сергеева. Стороны достигли договоренности о трансфере 29-летнего футболиста.

По информации журналиста Ивана Карпова, за переход форварда самарский клуб заплатит 200 миллионов рублей. Сергеев подпишет с «Крыльями Советов» долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на три года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Иван поучаствовал в трех встречах, не отметившись забитыми мячами.

По итогам семи туров Премьер-лиги «Крылья Советов» с шестью баллами занимают десятое место в турнирной таблице.