Глушаков рассказал, как помог Промесу найти новый клуб

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков дал комментарий по трансферу бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса в клуб «Юнайтед» из второй лиги ОАЭ.
«Связывал Квинси с людьми, чтобы он попал в команду. Я посредник? Громко сказано. Самое главное, что он будет при деле. Рад за Квинси. Если это ему поможет в этот период, буду только рад», - передает слова российского футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Промес покинул «Спартак» минувшим летом в статусе свободного агента. В московском клубе нидерландский нападающий провел 235 поединков, записав на свой счет 114 забитых мячей и 59 ассистов.
Бан пользователя