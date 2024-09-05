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Глушаков рассказал, как помог Промесу найти новый клуб

05 Сентября 2024 • 12:08 Комментировать

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков дал комментарий по трансферу бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса в клуб «Юнайтед» из второй лиги ОАЭ.

«Связывал Квинси с людьми, чтобы он попал в команду. Я посредник? Громко сказано. Самое главное, что он будет при деле. Рад за Квинси. Если это ему поможет в этот период, буду только рад», - передает слова российского футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промес покинул «Спартак» минувшим летом в статусе свободного агента. В московском клубе нидерландский нападающий провел 235 поединков, записав на свой счет 114 забитых мячей и 59 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Квинси Промес
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