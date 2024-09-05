Глушаков рассказал, как помог Промесу найти новый клуб

«Связывал Квинси с людьми, чтобы он попал в команду. Я посредник? Громко сказано. Самое главное, что он будет при деле. Рад за Квинси. Если это ему поможет в этот период, буду только рад», - передает слова российского футболиста «Спорт-Экспресс».