Мовсисян высказался об игре Барко в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Юра Мовсисян поделился мыслями об игре новичка «красно-белых» Эсекьяля Барко.
«Видно, что Барко очень сильный футболист. У него есть определённые качества и амбиции. Я очень надеюсь, что он может помочь нашему «Спартаку» одержать больше побед», - поделился мнением Мовсисян в интервью Metaratings.ru.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний аргентинец провел шесть матчей, забил три гола и сделал три голевые передачи. По итогам семи туров чемпионата страны «Спартак» с 14 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.
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