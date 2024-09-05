Стало известно, когда полузащитник «Динамо» Кутицкий вернётся на поле

Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий должен вернуться в строй столичного клуба после паузы на матчи сборных.

Как сообщает «РБ Спорт», 22-летний футболист пропустил последние матчи «Динамо» из-за небольшого повреждения.

В нынешнем сезоне Кутицкий принял участие в шести играх во всех турнирах, в основном выходя на замены, но не смог отметиться результативными действиями.

В первом матче после паузы на игры сборных подопечные Марцела Лички на своем поле сыграют против грозненского «Ахмата», который сменил главного тренера. Встреча состоится 15 сентября.