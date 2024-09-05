«Спартак» близок к покупке нового легионера

Защитник «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаш близок к переходу в московский «Спартак», об этом рапортует O Jogo.

Согласно данным журналистов, «красно-белые» до конца сегодняшнего дня должны завершить переговоры по трансферу 26-летнего латераля. Переход Мангаша обойдется «Спартаку» в два миллиона евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 500 тысяч. Ожидается, что 7 сентября игрок прилетит в Москву и подпишет трудовой договор.

Защитник является воспитанником лиссабонской «Бенфики». В нынешнем сезоне Рикарду сыграл десять матчей, забил четыре гола и сделал два ассиста.