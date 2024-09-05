Мовсисян оценил работу Станковича в «Спартаке»

«Деян - фантастический тренер, здорово работает! Он свой дух передаёт игрокам, и ребята идут вперёд благодаря его духу. Рано говорить о чемпионских амбициях, но «Спартак» всегда борется за чемпионство», - приводит слова Мовсисяна Metaratings.ru.