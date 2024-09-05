Мовсисян оценил работу Станковича в «Спартаке»

Экс-форвард московского «Спартака» Юра Мовсисян поделился мнением о выступлении «народной команды» под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.
«Деян - фантастический тренер, здорово работает! Он свой дух передаёт игрокам, и ребята идут вперёд благодаря его духу. Рано говорить о чемпионских амбициях, но «Спартак» всегда борется за чемпионство», - приводит слова Мовсисяна Metaratings.ru.
Напомним, что Станкович занял пост главного тренера «красно-белых» после завершения прошлого сезона. После семи туров текущего розыгрыша РПЛ московская команда с 14 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.
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