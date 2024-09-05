Представитель Мангаша сообщил, что сделка по переходу в «Спартак» может завершиться в ближайшие двое суток

Представитель левого защитника «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаша Сержиу Тьягу Рибейру сообщил, что его клиент в ближайшее время может стать игроком московского «Спартака».

Специалист отметил, что сейчас стороны обсуждают детали перехода, а сам игрок хочет перейти в «Спартак», так как он является большим клубом.

«12 сентября закрывается трансферное окно, но, думаю, в течение 48 часов сделка будет закрыта», - приводит слова Рибейру Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что «красно-белые» готовы заплатить португальскому клубу два миллиона евро за 26-летнего футболиста.