Обляков: Пятое-шестое место не устраивает ЦСКА

Ведущий полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о положении команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
«Мы будем делать всё, что от нас зависит. Надеемся, что будем на первых местах. Конечно, пятое-шестое место в таком клубе, как ЦСКА, никого не может устраивать. Нужно ставить высокие задачи», - приводит слова футболиста «Чемпионат».
После семи туров Российской премьер-лиги «армейцы» набрали 13 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Подопечные Марко Николича отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка. В следующем туре ЦСКА примет петербургский клуб на своем поле.
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