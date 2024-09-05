Обляков: Пятое-шестое место не устраивает ЦСКА

«Мы будем делать всё, что от нас зависит. Надеемся, что будем на первых местах. Конечно, пятое-шестое место в таком клубе, как ЦСКА, никого не может устраивать. Нужно ставить высокие задачи», - приводит слова футболиста «Чемпионат».