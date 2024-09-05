Нахушев высказался о возможном переходе Кордобы в «Спартак»

Экс-футболист Руслан Нахушев поделился мнением о потенциальном трансфере центрфорварда «Краснодара» Джона Кордобы в московский «Спартак».
«Может, Станкович хочет играть в два нападающих, а второго сильного нет. Тащит Угальде. Но Кордоба в любом случае не помешает, вопрос в том, будет ли он играть на таком уровне и там», - передает слова Нахушева «Чемпионат».
Ранее в прессе сообщалось, что краснодарский клуб готов продать колумбийского бомбардира за 16 миллионов евро.
В нынешнем сезоне чемпионата России Джон сыграл четыре встречи, забил гол и сделал результативную передачу.
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