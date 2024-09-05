Ерохин обратился к тренерскому штабу «Зенита»

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Ерохин поблагодарил тренерский штаб команды во главе с Сергеем Семаком за доверие.
«В первую очередь благодарен тренерскому штабу за то, что у всех есть возможность играть. В том числе по 90 минут в Кубке и в играх чемпионата», - приводит слова футболиста телеканал «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 34-летний полузащитник провел пять поединков без результативных действий.
После семи туров чемпионата страны петербургский клуб набрал 17 баллов и располагается на первой строчке в турнирной таблице.
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