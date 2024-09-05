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Ринат Билялетдинов выделил положительный момент для «Локомотива» после разгромного поражения от «Краснодара» эксклюзив

05 Сентября 2024 • 13:05 Комментировать
Локомотив Москва
0:3
Краснодар

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о неожиданном крупном поражении «Локомотива» от «Краснодара» в 7-м туре РПЛ (0:3).

«Тебе соперник даёт спасительную секунду для того, чтобы ты смог увидеть острый вариант и успел обработать мяч. То есть у тебя есть лишняя секунда на раздумье, кажется, что ты в порядке. Но как только соперник тебе мешает, сразу появляются сложности в игре. Вот давайте этот термин применим к «Краснодару», потому что это опытная команда и в плане владения мячом, а чтобы отобрать у неё владение, нужно тратить дополнительное время, силы и прочее. Переключать своё атакующее внимание на оборону. Вот с этим молодые игроки «Локомотива» ещё не сталкивались. Ещё элемент новизны, который привнесли «железнодорожники» в наш чемпионат. В данной ситуации к «Локо» будут присматриваться соперники, ведь не случайно команда взлетела на первое место. Команды теперь будут противодействовать «Локомотиву». Всегда престижно скинуть лидера с первого места.

Для команды это хорошая встряска, урок, и молодым вовремя преподнесён урок. Одна-две игры успешные ещё не значат, что у тебя всё пошло-поехало. Это тяжёлый труд, и всё время нужно пахать до конца чемпионата, если остановишься, то может снести вниз», - сказал Билялетдинов.

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