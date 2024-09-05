Агент Роналдо прокомментировал будущее игрока в «Ростове»

Агент нападающего «Ростова» Роналдо Хулио Сезар Гранха высказался о будущем своего клиента в составе команды с берегов Дона.

«За все лето не было ни одного запроса по игроку, на нас никто не выходил. Мы надеемся, что Роналдо останется в «Ростове» до конца сезона», - приводит слова Гранха «РБ Спорт».

Контракт 23-летнего бразильца с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Роналдо принял участие в восьми играх во всех турнирах и смог отметиться пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

