Пиняев ответил, есть ли дедовщина в «Локомотиве»

Хавбек московского «Локомотива» Сергей Пиняев в разговоре с журналистами поделился мнением о взаимодействии между молодыми и опытными футболистами в клубе.

«В команде нет дедовщины. Это дает возможность молодым развиваться. От Баринова и других опытных футболистов идет поддержка, исключительно рабочий подсказ. Все желают молодежи только развития», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».

В рамках седьмого тура чемпионата России «Локомотив» на своем поле потерпел крупное поражение от «Краснодара» со счетом 0:3. После этой встречи «железнодорожники» опустились с первого на третье место.