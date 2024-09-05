Бушманов отреагировал на возможный переход Кордобы в «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о возможном переходе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в стан столичного клуба.
Специалист считает форварда одним из самых лучших игроков в чемпионате России на своей позиции, если не самым лучшим.
«Возраст Кордобы очень хороший — как раз для того, чтобы со «Спартаком» решать самые высокие задачи», - приводит слова Бушманова «Чемпионат».
Ранее СМИ сообщали, что «быки» готовы отпустить своего лидера за 16 миллионов евро, однако форвард пока не может договориться со столичной командой по личным финансовым условиям.
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