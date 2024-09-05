«Краснодар» может купить нападающего за 22 млн евро, если продаст Кордобу в «Спартак»

«Краснодар» может приобрести нового форварда, если продаст в «Спартак» Джона Кордобу. В сфере интересов «быков» находится нападающий греческого АЕКа Леви Гарсия.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, греческий клуб оценивает 26-летнего футболиста в 22 миллиона евро. За АЕК Гарсия играет с 2020 года. Трудовое соглашение нападающего рассчитано до середины 2028 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 13 миллионов.

В прошлом сезоне Гарсия провел 27 поединков, забил 14 мячей и сделал четыре голевые передачи.

После семи туров Премьер-лиги «Краснодар» с 15 очками занимает второе место в таблице.