Бывший нападающий сборной России и «Ростова» Дмитрий Полоз стал игроком команды «Знамя Ногинска», которая выступает в нынешнем сезоне в любительской футбольной лиге (ЛФЛ).

Прошлый сезон он провел в московском «Торпедо», где 32-летний форвард принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнерам по команде. А в мае руководство столичное клуба расторгло с ним контракт, который был рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, что Полоз принял участие в 19 играх за национальную сборную России и отметился тремя голами.