Белоус считает, что «Локомотиву» не нужны экстренные трансферы

Юрий Белоус, бывший вице-президент московского «Локомотива», оценил необходимость усиления состава «железнодорожников».
«Локомотиву» не нужно кого-то срочно брать в команду. Да, усиления всегда всем нужны, но надо посмотреть. Думаю, есть смысл подождать до зимнего окна, тогда уже есть смысл кого-то приобретать», - передает слова Белоуса Legalbet.
В последнем матче «Локомотив» на своем поле принимал «Краснодар». «Железнодорожники» потерпели крупное поражение со счетом 0:3. После семи туров подопечные Михаила Галактионова занимают третье место в турнирной таблице.
Бан пользователя