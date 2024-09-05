Белоус считает, что «Локомотиву» не нужны экстренные трансферы

«Локомотиву» не нужно кого-то срочно брать в команду. Да, усиления всегда всем нужны, но надо посмотреть. Думаю, есть смысл подождать до зимнего окна, тогда уже есть смысл кого-то приобретать», - передает слова Белоуса Legalbet.