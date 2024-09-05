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Экс-нападающий «Спартака»: «Тикнизян готов к уровню Ла Лиги»

05 Сентября 2024 • 10:55 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Юра Мовсисян высказался относительно потенциального трансфера защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в Европу. В прессе сообщалось об интересе к латералю со стороны «Севильи».

«Тикнизян готов к уровню Ла Лиги. Интерес от «Севильи» говорит о том, что Наир высококвалифицированный футболист. Ему поскорее надо ехать в европейский чемпионат. Он готов заиграть в Европе», - передает слова Мовсисяна Metaratings.ru.

Контракт 25-летнего армянского защитника с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Тикнизяна составляет 6,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юра Мовсисян Наир Тикнизян ещё теги
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