Экс-нападающий «Спартака»: «Тикнизян готов к уровню Ла Лиги»

«Тикнизян готов к уровню Ла Лиги. Интерес от «Севильи» говорит о том, что Наир высококвалифицированный футболист. Ему поскорее надо ехать в европейский чемпионат. Он готов заиграть в Европе», - передает слова Мовсисяна Metaratings.ru.