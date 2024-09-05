Стоцкий: «Рассматриваю все варианты, в том числе клубы Первой Лиги»

«Думаю, у меня ещё будет профессиональный клуб. Продолжаю поиски, всё возможно. Рассматриваю все варианты, в том числе клубы Первой лиги. Просто хочется ещё поиграть в футбол», - приводит слова игрока Metaratings.ru.