Стоцкий: «Рассматриваю все варианты, в том числе клубы Первой Лиги»

Бывший футболист «Пари НН» Дмитрий Стоцкий высказался относительно своей дальнейшей карьеры.
«Думаю, у меня ещё будет профессиональный клуб. Продолжаю поиски, всё возможно. Рассматриваю все варианты, в том числе клубы Первой лиги. Просто хочется ещё поиграть в футбол», - приводит слова игрока Metaratings.ru.
34-летний защитник является свободным агентом с июля нынешнего года. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Стоцкий провел 22 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. При этом защитник получил две желтые карточки.
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