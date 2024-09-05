Обляков высказался об адаптации Кругового в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался об адаптации защитника Данилы Кругового в составе столичной команды.

Обляков отметил, что знает Кругового давно, так как они раньше вместе играли, и, по его мнению, у Данилы не было какой-то адаптации, как будто Даня уже не первый год в ЦСКА.

«Он хорошо влился, здорово играет. Конечно, усилил нас. Круговой — хороший футболист, у которого есть все качества. И он может играть ещё лучше, я точно это знаю», - приводит слова Облякова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Круговой провел семь игр во всех турнирах и смог отметиться одним забитым мячом.