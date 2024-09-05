Романцев высказался о трансфере Дзюбы в «Крылья Советов»

«Я с уважением отношусь к Осинькину. И если в разговоре о сотрудничестве он поверит в Артёма, то от этого выиграют и команда, и болельщики. С появлением Дзюбы в «Крыльях» от него будут ждать огня», - передают слова эксперта «Известия».