Романцев высказался о трансфере Дзюбы в «Крылья Советов»

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев высказал мнение о потенциальном трансфере центрфорварда Артёма Дзюбы в самарские «Крылья Советов».
«Я с уважением отношусь к Осинькину. И если в разговоре о сотрудничестве он поверит в Артёма, то от этого выиграют и команда, и болельщики. С появлением Дзюбы в «Крыльях» от него будут ждать огня», - передают слова эксперта «Известия».
36-летний Дзюба сейчас является свободным агентом. Последним местом работы опытного нападающего был столичный «Локомотив». В прошлом сезоне чемпионата России Артём сыграл 21 матч, забил четыре мяча и сделал три ассиста.
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