Стало известно о том, какую зарплату агент нападающего «Краснодара» Джона Кордобы хочет, чтобы его клиент получал в московском «Спартаке».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко Против», агент футболиста требует с «красно-белых» для своего игрока зарплату в пять миллионов евро. Двигаться по сумме пока он не хочет.

Ранее СМИ сообщали, что столичный клуб готов заплатить «быкам» 16 миллионов евро за игрока сборной Колумбии, однако стоит отметить, что у Кордобы заканчивается действующий контракт по окончании нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Кордоба принял участи в шести играх, в которых смог отметиться одним голом.