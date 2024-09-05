Пиняев высказался о поражении «Локомотива» с счётом 0:3

В матче седьмого тура чемпионата России московский «Локомотив» протерпел крупное поражение от «Краснодара» со счетом 0:3. Об этой неудаче высказался полузащитник столичного клуба Сергей Пиняев.
«Рядовой матч, где мы уступили по результату. Поражение спустило с небес на землю? Об этом говорит пресса, но я не соглашусь. Наша команда никуда не взлетала, ни на каких небесах не парила», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».
По итогам семи туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» с 15 баллами занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от «Зенита» на два очка.
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