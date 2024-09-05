Пиняев высказался о поражении «Локомотива» с счётом 0:3

«Рядовой матч, где мы уступили по результату. Поражение спустило с небес на землю? Об этом говорит пресса, но я не соглашусь. Наша команда никуда не взлетала, ни на каких небесах не парила», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».