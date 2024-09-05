Обляков оценил игру ЦСКА на старте сезона

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался об игре столичного клуба на старте нынешнего сезона.

Футболист отметил, что «армейцы» потерпели обидное поражение от «Локомотива», ведь все удивились, как можно было проиграть в таком матче.

«Очень обидно. И в Краснодаре тоже: не пропусти мы в концовке, был бы более приемлемый результат. Конечно, всегда хочется побеждать», - приводит слова Облякова «Чемпионат».

Напомним, что после семи туров чемпионата России подопечные Марко Николича занимают пятое место в турнирной таблице. В следующем матче они сыграют против питерского «Зенита».

