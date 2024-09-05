Пиняев рассказал, чему научился у Дзюбы

Атакующий полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Сергей Пиняев поведал о том, чему научился у экс-одноклубника Артёма Дзюбы.

«Дзюба - личность. Научился у него справляться с давлением, абстрагироваться, настраивать свою голову на работу. Он никогда не выходил за рамки. Дзюба очень помог нам на важном отрезке», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба покинул «железнодорожников» после окончания прошлого сезона. В настоящий момент опытный бомбардир находится в статусе свободного агента. В сезоне-2023/2024 РПЛ 36-летний форвард забил четыре гола в 21 игре.