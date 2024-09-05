В Нидерландах негативно отреагировали на переход Промеса в «Юнайтед»

Журналист нидерландских СМИ Ерун Каптейнс поведал о реакции в стране на переход бывшего форварда «Спартака» Квинси Промеса в клуб второго дивизиона ОАЭ.

«В Нидерландах резко негативно отзываются о «Юнайтед». Именно за то, что клуб позволил осужденному преступнику играть в футбол, как будто бы ничего не было», - передает слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что минувшим летом «Спартак» объявил об уходе Квинси в связи с завершением срока трудового договора. 32-летний нападающий отыграл за «красно-белых» 235 поединков, записав себе в актив 114 забитых мячей и 59 результативных передач.