Пиняев высказался о переходе Глушенкова в «Зенит»

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о переходе Максима Глушенкова в питерский «Зенит».

Пиняев отметил, что очень расстроился, так как его бывший одноклубник является хорошим футболистом и близким другом.

«Этот выбор он уже сделал, я за него рад. Глушенков — молодец. Здорово, что у него все получается», - приводит слова Пиняева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 25-летний футболист заключил контракт с питерской командой до лета 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

В нынешнем сезоне Глушенков провел семь игр во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами.