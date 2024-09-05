«Спартаку» отказал полузащитник «Ювентуса» - названо имя

Сербский вингер Филип Костич, правами на которого владеет туринский «Ювентус», мог продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Tuttosport.

По данным источника, в услугах футболиста был заинтересован московский «Спартак». «Красно-белые» предприняли попытку оформить трансфер Костича, однако полузащитник отверг предложение российского топ-клуба.

31-летний серб выступает за «старую синьору» с лета 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в 2026-м. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 6,5 миллиона евро.