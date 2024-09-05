Пиняев прокомментировал информацию о драке с Дзюбой

Вингер столичного «Локомотива» Сергей Пиняев ответил на вопрос, была ли у него потасовка с бывший форвардом «железнодорожников» Артёмом Дзюбой.

«Драки с Дзюбой не было. Все просто посмеялись. Такая работа у СМИ. Главное, чтобы побольше человек прочитали, от этого зависит успешность медиа. Люди прочитали. Но было ли это на самом деле? Нет», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Пиняев поучаствовал в восьми поединках «Локомотива», отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в восемь миллионов евро.