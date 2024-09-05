Пиняев ответил на вопрос о переходе в «Зенит»

Атакующий полузащитник Сергей Пиняев, выступающий за московский «Локомотив», дал комментарий относительно потенциального перехода в петербургский «Зенит».

«Не было никаких предложений. Зачем думать о следующем шаге, если ты не сделал текущий? Если я нахожусь в «Локомотиве», мои мысли только об этой команде. О «Зените» я не думал», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Сергей защищает цвета «железнодорожников» с января 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне Пиняев сыграл восемь поединков, отметившись забитым мячом и двумя результативными передачами.