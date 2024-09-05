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Кордоба сорвал трансфер в «Спартак»

05 Сентября 2024 • 08:57 Комментировать

Переход нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в московский «Спартак» не состоится. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Иван Карпов.

Как стало известно источнику, колумбийский форвард не хочет сейчас менять клубную прописку. Кордоба собирается отработать последний год контракта с «быками», после чего в статусе свободного агента будет договариваться с другим клубом. Джон намерен получить контракт на более выгодных условиях.

Напомним, что нападающий играет за краснодарскую команду с 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 14 миллионов евро.

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