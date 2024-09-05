Осинькин подтвердил переход нападающего «Зенита»

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев переходит в «Крылья Советов». Эту информацию подтвердил главный тренер самарского клуба Игорь Осинькин.

«Да, полноценный контракт», - передает слова наставника «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что самарский клуб заплатит за трансфер форварда 200 миллионов рублей. Сергеев уже выступал за «Крылья Советов» с 2021 по 2022 год.

В нынешнем сезоне чемпионата России 29-летний нападающий поучаствовал в трех поединках, не отметившись голевыми действиями.

После семи туров Премьер-лиги команда Осинькина набрала шесть очков и занимает десятое место в турнирной таблице.