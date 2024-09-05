Лепёхин дал прогноз на голы Соболева в «Зените»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Константин Лепёхин предположил, какое количество голов забьет нападающий Александр Соболев в нынешнем сезоне.
«Если будет играть в составе, то будет забивать. Сколько матчей выйдет, столько голов и будет. Может, в каком-то матче не забьет, а в другом забьет два. Если сыграет 15 матчей, то 15 голов и будет», - передает слова Лепёхина Legalbet.
Напомним, что 27-летний центрфорвард перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Соболев подписал с «сине-бело-голубыми» трехлетний трудовой договор с возможностью пролонгации на один сезон.
В текущем розыгрыше РПЛ Александр провел всего одну встречу.
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