Лепёхин дал прогноз на голы Соболева в «Зените»

«Если будет играть в составе, то будет забивать. Сколько матчей выйдет, столько голов и будет. Может, в каком-то матче не забьет, а в другом забьет два. Если сыграет 15 матчей, то 15 голов и будет», - передает слова Лепёхина Legalbet.