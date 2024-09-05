Пономарёв: «Сборная обязана забить Вьетнаму не менее трёх мячей»

Сборная России готовится к очередным своим товарищеским матчам, на сей раз она сыграет в далёком Индокитае - сперва со сборной Вьетнама, а через два дня сразится со сборной Таиланда. Владимир Пономарёв считает, что сборная России должна не просто выиграть, а сделать это с крупным счётом - то есть не менее чем в три мяча. Любой иной, меньший результат, будет оценен как неудача:

- Вьетнам — не уровень сборной России. Будет ошеломляющий позор, если наша команда не сможет их обыграть. Россия обязана забивать больше трёх мячей Вьетнаму, - цитирует слова Пономарёва «РБ Спорт».

Матч с Вьетнамом состоится уже сегодня.