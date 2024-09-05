​«Краснодар» уже наметил замену для Кордобы

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба близок к переходу в московский «Спартак», и это вынуждает руководство «быков» искать замену для него, ведь клуб снова претендует на высокие места в Премьер-лиге в начавшемся сезоне.

Достойной кандидатурой для замены Кордобе, выступающему за «Краснодар» уже более трёх лет, руководство клуба видит нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку. Как уточняет «РБ Спорт», игрок обойдётся «Краснодару» в десять миллионов евро.

После семи туров российского чемпионата у «Краснодара» пятнадцать очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.