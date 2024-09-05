​Источник: В «Спартаке» Кордоба будет зарабатывать 3 миллиона евро

Московский «Спартак» близок к очередному усилению, пополнить состав команды Деяна Станковича может Джон Кордоба, пока что выступающий за «Краснодар». Как уточняет «РБ Спорт», уже известен гонорар 31-летнего колумбийского нападающего в его будущем клубе - три миллиона евро.

Известны и некоторые другие подробности - так, срок контракта составит три года, плюс у клуба будет опция продления соглашения ещё на один год.

Напомним, что Кордоба перебрался в Россию в 2021 году, ранее он выступал в составе немецкой «Герты». «Краснодару» он обошёлся тогда в двадцать миллионов евро.