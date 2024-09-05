​Мостовой одобряет переход Промеса в клуб из Дубаи

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался по поводу потенциального перехода Квинси Промеса в клуб из Объединённых Арабских Эмиратов - «Дубаи Юнайтед». Он поддерживает такой ход опального нидерландского футболиста, который в прошлом успешно выступал за московский «Спартак».

- Для Промеса переход в «Дубай Юнайтед» — это хорошо. Тем более что он там находится. Правильно делает — если есть возможность, лучше играть, чем сидеть и валять дурака или пить пиво с вином. Другое дело, что мы все знаем, что ситуация с Промесом еще не закончилась, - цитирует слова Мостового «Чемпионат».

Сам Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год.