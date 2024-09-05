​Обляков: «Во Вьетнаме самая душная погода, которую я видел»

Сборная России готовится провести ещё два товарищеских матча, это случится в странах Индокитая - уже сегодня, в четверг, российская сборная сыграет с командой Вьетнама. Пока что российские игроки пытаются адаптироваться к субтропическому климату, который разительно отличается от российской погоды. И это не так просто, признался игрок московского ЦСКА Иван Обляков:

- Очень жаркая погода. Думаю, самая душная из тех, что я встречал в своей жизни. А так, всё отлично. Живем в хорошем отеле — там есть кондиционер, - заявил Обляков в эфире «Матч ТВ».

После игры с Вьетнамом сборной России предстоит сыграть также с командой Таиланда.