​Валерий Овчинников: «Нужно побеждать, жду от сборной успехов»

Сборная России готовится провести ещё два товарищеских матча, это случится в странах Индокитая - уже сегодня, в четверг, российская сборная сыграет с командой Вьетнама, а через два дня после этой встречи ей предстоит сыграть со сборной Таиланда.

Своими ожиданиями от предстоящих матчей поделился известный отечественный специалист Валерий Овчинников. Он не сомневается в том, что национальная команда должна выиграть оба матча.

- Мое главное ожидание — это победа над Вьетнамом и Таиландом. Тем более собирается команда, играет с такими странами, нужно просто побеждать, - цитирует слова Овчинникова Betonmobile.ru.