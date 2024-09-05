Валерий Карпин: «Важно поддерживать водный баланс»

Сборная России готовится к очередным товарищеским матчам, дружина Валерия Карпина отправилась в Индокитай, где сыграет сперва со сборной Вьетнама, а затем с не менее экзотический с футбольной точки зрения сборной Таиланда. Валерий Карпин заявил, что для его подопечных в сложных субэкваториальных климатических условиях самым важным является поддерживать должный водный баланс - или пить достаточное количество жидкостей, иными словами.

- Что касается игроков, то нужно заполнить и поддерживать водный баланс. Понятно, что они будут много потеть. Даже стоя на бровке мы сейчас все потные. Главное здесь — поддерживать водный баланс, - заявил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».