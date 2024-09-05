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​Гладилин: «Станкович - грамотный тренер»

05 Сентября 2024 • 02:19 Комментировать

Московский «Спартак» сменил главного тренера, прославленный клуб возглавил сербский тренер Деян Станкович, и, в целом, специалисты отмечают позитивную динамику в игре и результатах клуба. Такого мнения придерживается и бывший игрок московского клуба - Валерий Гладилин. Он похвалил деятельность Станковича.

- Сложно сказать, как перерыв в чемпионате России скажется на «Спартаке». Станкович правильно навел микроклимат в команде. Футболисты понимают, что у каждого есть шанс попасть в основу, - цитирует слова Станковича Газета.Ru.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Валерий Гладилин ещё теги
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