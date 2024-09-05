​Гладилин: «РПЛ может быть привлекательной для хороших европейских игроков»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин дал свою оценку информации о том, что некий российский топ-клуб пытался пригласить сербского нападающего Филиппа Костича.

Об этом общественность оповестил авторитетный итальянский журналист Николо Скира. Гладилин видит в этом благой знак скорого выхода российского футбола из изоляции, считая, что российские клубы снова становятся привлекательными для классных игроков:

- Сейчас тяжело понять, с какой целью игроки такого уровня могут перейти в чемпионат России. Его могут завлекать только хорошие деньги. Здесь может играть роль только финансовая сторона вопроса, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.