Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил московский «Локомотив».

- После поражения от «Краснодара» многие начали глумиться над «Локомотивом», кричать, что он чемпион на один день. Глупо так говорить. На сегодняшний день «Локомотив» достаточно сильная команда. Думаю, все видели прекрасно, что проигрыш был у него абсолютно не по игре. У всех вратарей бывают провальные матчи. Не надо нападать на Лантратова. До этого он практически полтора сезона играл прекрасно.

Футболисты в «Локомотиве» молодые, Галактионов тоже молодой тренер. По глазам ребят видно, как они отдаются игре. Когда их меняют, они уходят достаточно уставшие и с сожалением. Про них нельзя сказать, что они выходят на поле в сухой майке и уходят с него в сухой майке. После ухода Рангника и других немцев у «Локомотива» пошло развитие. Больше чем уверен, что там будет всё нормально. Игра «Локомотива» мне нравится, она по-настоящему футбольная, – отметил Стипиди.

После поражения от «Краснодара» (0:3) «Локомотив» упустил первое место таблицы Премьер-лиги.