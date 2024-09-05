Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Глупо глумиться над «Локомотивом» и нападать на Лантратова» эксклюзив

05 Сентября 2024 • 09:25 Комментировать (1)

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил московский «Локомотив».

- После поражения от «Краснодара» многие начали глумиться над «Локомотивом», кричать, что он чемпион на один день. Глупо так говорить. На сегодняшний день «Локомотив» достаточно сильная команда. Думаю, все видели прекрасно, что проигрыш был у него абсолютно не по игре. У всех вратарей бывают провальные матчи. Не надо нападать на Лантратова. До этого он практически полтора сезона играл прекрасно.

Футболисты в «Локомотиве» молодые, Галактионов тоже молодой тренер. По глазам ребят видно, как они отдаются игре. Когда их меняют, они уходят достаточно уставшие и с сожалением. Про них нельзя сказать, что они выходят на поле в сухой майке и уходят с него в сухой майке. После ухода Рангника и других немцев у «Локомотива» пошло развитие. Больше чем уверен, что там будет всё нормально. Игра «Локомотива» мне нравится, она по-настоящему футбольная, – отметил Стипиди.

После поражения от «Краснодара» (0:3) «Локомотив» упустил первое место таблицы Премьер-лиги.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Павел Стипиди Илья Лантратов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Deda
05 Сентября 2024 в 09:56
Ещё не вечер, господа, ещё не вечер...
Ответить
Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева «Спартак» обратился к Черчесову Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый «Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти «Спартак» покупает нового нападающего Де Брёйне назвал лучшего форварда, с которым играл «Реал» готовит подписание звёздного игрока за 0 евро Мбаппе назвал основного пенальтиста «Реала» «Спартак» договорился с новым легионером Гюндоган эмоционально прокомментировал новость о переходе Осимхена в «Галатасарай»
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Реал» давит на сборные в своих интересах «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Медведев проиграл Синнеру в 1/4 финала US Open Гол Гусева не помог «Динамо» в матче КХЛ с «Куньлунем» «Авангард» выиграл у «Сибири» на старте сезона КХЛ Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open между Медведевым и Синнером Соболенко уверенно обыграла китаянку Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Сентября
10:16 · Россия. Премьер-лига
В Нидерландах негативно отреагировали на переход Промеса в «Юнайтед»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Пиняев высказался о переходе Глушенкова в «Зенит»
10:10 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» отказал полузащитник «Ювентуса» - названо имя
10:00 · Россия. Премьер-лига
Пиняев прокомментировал информацию о драке с Дзюбой
09:35 · Россия. Премьер-лига
Пиняев ответил на вопрос о переходе в «Зенит»
09:25 · Россия. Премьер-лига
Стипиди: «Глупо глумиться над «Локомотивом» и нападать на Лантратова» 1 эксклюзив
08:49 · Россия. Премьер-лига
Осинькин подтвердил переход нападающего «Зенита»
08:36 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин дал прогноз на голы Соболева в «Зените»
05:17 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Сборная обязана забить Вьетнаму не менее трёх мячей» 1
05:01 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» уже наметил замену для Кордобы
04:51 · Россия. Премьер-лига
​Источник: В «Спартаке» Кордоба будет зарабатывать 3 миллиона евро
04:35 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой одобряет переход Промеса в клуб из Дубаи
03:54 · Россия. Премьер-лига
​Обляков: «Во Вьетнаме самая душная погода, которую я видел»
03:46 · Россия. Премьер-лига
​Валерий Овчинников: «Нужно побеждать, жду от сборной успехов»
02:47 · Россия. Премьер-лига
Валерий Карпин: «Важно поддерживать водный баланс»
02:19 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин: «Станкович - грамотный тренер»
01:24 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин: «РПЛ может быть привлекательной для хороших европейских игроков»
04 Сентября
23:53 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» может заменить Кордобу звездой «Рубина» слухи
23:48 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» согласовал с «Краснодаром» трансфер Кордобы слухи
23:03 · Россия. Премьер-лига
Президент «Кайрата» - о Кержакове: «Уверен, у него всё получится»
21:04 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Станкович адаптирован к России»
20:52 · Россия. Премьер-лига
Грицаенко продлил контракт с «Рубином» официально
20:28 · Россия. Премьер-лига
Назван фаворит на подписание Виктора Мендеса из ЦСКА слухи
20:21 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА завершил летнюю трансферную кампанию из-за дефицита бюджета слухи
20:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев анонсировал своё возможное место работы
Все новости
Рекомендуем