«Краснодар» и «Спартак» в ближайшее время могут закрыть сделку по переходу форварда Джона Кордобы в столичный клуб. Ранее сообщалось, что сами клубы уже договорились по продаже футболиста, дело остаётся лишь за Кордобой, который пока не может согласовать с «красно-белыми» личные условия.

По информации Legalbet, заменой Кордобе в рядах «быков» может стать албанская звезда «Рубина» Мирлинд Даку.

«Если Кордоба всё же покинет «Краснодар» ради «Спартака», то «быки» готовы рассмотреть вариант с покупкой Даку из «Рубина» за 10 млн евро», - пишет источник.

Даку – форвард сборной Албании и один из самых звёздных игроков «Рубина».

«Спартак» согласовал с «Краснодаром» трансфер Кордобы