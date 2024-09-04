Московский «Спартак» в ближайшее время может пополниться одним из топовых нападающих РПЛ Джоном Кордобой из «Краснодара».

По информации «Чемпионата», «красно-белые» и «быки» полностью договорились о трансфере. Правда, сам Кордоба пока что не может договориться со «Спартаком» по личным условиям, касающимся его заработной платы в новом клубе.

«Переговоры идут, но время поджимает. «Краснодар» настроен закрыть сделку в ближайшее время», - отмечает источник.

Если «быки» продадут форварда оперативно, то смогут найти ему достойную замену. У колумбийца с «Краснодаром» остаётся один год контракта.