Президент «Кайрата» - о Кержакове: «Уверен, у него всё получится»

Президент алматинского «Кайрата» Кайрат Боранбаев высказался об Александре Кержакове, который покинул недавно пост главного тренера клуба.

«Он образован, амбициозен, имеет своё видение, которое, возможно, многим не нравится. Но у каждого тренера и должно быть свое «я». Рад, что он был у нас. Уверен, у него все получится. Он и игроком был с характером, и тренером с характером», - говорит Боранбаев для «Спорт-Экспресса».

Ранее Боранбаев заявил, что не оскорблял Кержакова перед тем, как тот уходил из клуба. Сообщалось ранее, что именно из-за оскорбления после проигранного матча «Астане» (0:1) Кержаков написал заявление об уходе.